Beşiktaş'tan Tahkim Kuruluna Caner tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onama kararı alan TFF Tahkim Kuruluna tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onama kararı alan TFF Tahkim Kuruluna tepki gösterdi.



Tahkim Kurulunun kararının ardından Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurları ve insani erdemleri her şeyin üzerinde tutan, hukukun üstünlüğünü ve efendiliği düstur edinmiş Beşiktaş Kulübü olarak PFDK'nın futbolcumuz aleyhinde almış olduğu fahiş, oransallık ilkesine aykırı ve hakkaniyete uygun olmayan kararının Tahkim Kurulu tarafından onandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hukukun en temel ilkesi 'Kanunilik İlkesi' olup buna göre, hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; hiç kimse bir fiil için kanunda gösterilen ceza dışında bir ceza ile veya kanunda gösterilen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz." denildi.



Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Kanunun uygulanması keyfilik teşkil edemeyeceğinden, bir eylemin sevk gerektirip gerektirmediği, soruşturma neticesinde cezasının ne olduğu mevzuat hükümleri ile sabit olmalıdır. Futbolcumuz Caner Erkin hakkında yapılan 'yargılama' süreci, hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olarak, mevzuat hükümlerinin dışında sosyal medya ve sanal ortamlarda çarpıtılarak oluşturulan algıyı bertaraf etmek amacıyla yürütülmüş ve nihayetinde karara bağlanmıştır. Futbolcumuz hakkında alınan bu karar ve yargılama usulü açık bir hukuk skandalıdır. TFF'nin hukuk kurulları, algı yönetimi yapılan yerler değil, adil yargılama yapılan yerler olmalıdır. Bu tür hukuki çelişkiler ve adil yargılama haklarını hiçe sayan kararlar, spor kamuoyunun, TFF'ye ve kurullarına olan inancını zedelemektedir."



Kulüp olarak Tahkim Kurulunun aldığı karardaki gerekçelerin açıklanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:



"PFDK ve Tahkim Kurulu tarafından verilen kararın gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olması, kurulların ciddiyetini ve yeterliliğini sorgulamamıza neden olmuştur. Yabancı futbolcu sayısı sınırlandırılması, yeterince yerli futbolcu yetişmemesi sıkıntılarının konuşulduğu bir dönemde; maçın hemen ertesi günü içtenlikle kamuoyundan özür dileyen milli bir futbolcunun, hatasından ders almasını sağlayıp Türk futbolu adına kazanılması gerekirken 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması da her şeyden önce Türk futbolu adına bir kayıptır. Kulübümüz hakkında başlatılan ve sistemli şekilde yürütülen algı operasyonunun farkında olduğumuzu, bu operasyon ve operasyonu yürüten ilgililerin tarafımızca itina ile izlendiğini, efendiliğin; yeri geldiğinde dişimizi göstermekten geri duracağımız anlamına gelmediğini, başta büyük Beşiktaş camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."