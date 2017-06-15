Beşiktaş'tan bilet iadesi açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, TBF Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş Sompo Japan'a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle, yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının biletlerinin geri alınacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş Sompo Japan'a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle, yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının biletlerinin geri alınacağını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TBF Disiplin Kurulunca Beşiktaş Sompo Japan'a 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin lira para cezası verildiği hatırlatılarak, "Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde yarın oynanacak 4. maç için satın aldığınız biletlerinizi, size en yakın Biletix satış noktalarına iade edebilirsiniz." denildi.



Söz konusu maç için Biletix internet sitesi ve çağrı merkezinden satışı yapılıp, henüz teslim alınmayan biletlerin ücret iadesinin ise kullanılan kredi kartına otomatik olarak yansıyacağı aktarıldı.