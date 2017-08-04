Beşiktaş'taki saldırının sanıkları 6 Kasım'da hakim karşısında

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da, Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu saldırının ilk duruşması 6 Kasım'da Silivri'de yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Mesut Erdinç Bayhan tarafından hazırlanan 114 sayfalık iddianamenin üzerindeki inceleme işlemleri tamamlandı.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar verirken, duruşmaların 6, 7, 8 ve 9 Kasım'da yapılmasını kararlaştırdı. Heyet, sanık sayısı ve güvenlik gerekçesiyle duruşmaların Silivri Cezaevi'ndeki salonda yapılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına da hükmederek, tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır bulunması için yazı yazılmasını kararlaştırdı.



REKOR SAYILABİLECEK CEZA İSTEMİ



İddianamede, tutuklu şüpheliler Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Reşit Beyhan ve Sercan Bingöl hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Bu şüpheliler hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme" suçundan 157 yıl 6 ay ile 210 yıl, 39 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme" suçundan bin 315 yıl 9 ay ile bin 755 yıl, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 340 yıl 9 ay ile 420 yıl, 208 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıl ile 2 bin 496 yıl, zincirleme olarak "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay ve zincirleme şekilde "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçundan da 3 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay olmak üzere toplam 3 bin 856 yıl 6 aydan 4 bin 929 yıla kadar hapis cezasına karar verilmesi istendi.



Şüphelilerden Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz'ın ayrıca, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl, iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl ile 10 yıl olmak üzere toplam 9 yıl 6 aydan 25 yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerden Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz'ın da iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, Beşi̇ktaş'ta bulunan Vodafone Stadyumu çevresi̇nde vahşi̇ canlı bomba tarzı terör saldırısını gerçekleşti̇ren PKK terör örgütünün alt yapılanmalarından olan TAK (Teyrebazen Azadi̇ya Kurdıstan- Kürdi̇stan Özgürlük Şahi̇nleri̇) hakkında genel bi̇lgi̇ler verildi.



İddianamade, 10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan Vodofone Stadyumu'nda oynanan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş- Bursaspor futbol maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan güvenli bir şekilde dağıldıkları belirtilerek, akabinde stadyumun arka kısmında bulunan ve "eski Beleştepe" tabir edilen noktada Toplumsal Araçlara Müdahale Aracı'nın (TOMA) yanında, grup halinde, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamakla görevli Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bulunan bomba yüklü 34 UG 0838 plakalı Chevrolet marka aracın patlatıldığı ifade edildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEMİ SAHİPLENDİ



İddianamede, patlama sonucu grup halinde bekleyen 34 emniyet mensubu ile oradan geçmekte olan araçlarının içerisindeki 7 sivil vatandaş olmak üzere toplam 41 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivil vatandaşın yaralandığı anımsatıldı.



Saldırıda kullanılan patlayıcının gücünün yüksek olması ve patlamanın emniyet personeline yakın gerçekleşmesi dolayısıyla şehit sayısının fazla olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Diğer emniyet unsurlarının yardım etmek amacıyla ivedilikle yaralananların yayına geldikleri, ayrıca ikinci bir patlama olasılığına karşın emniyet tedbirlerinin alınmaya çalışması sırasında ilk patlamadan yaklaşık 40-45 saniye sonra stadyumun diğer tarafı olan Maçka Parkı Swissotel girişi yakınında sırt çantalı bir şüphelinin hızlı adımlarla yolun karşısına geçtiğinin görülmesi üzerine şahsın saldırı olayıyla alakası olduğunu değerlendiren 5 kolluk görevlisinin şahsı etkisiz hale getirmek için yanına yaklaştıkları, müdahale edilmeye çalışılması sırasında şahsın üzerindeki bombayı patlatması sonucunda 5 kolluk görevlisinin şehit olduğu, 7 vatandaşın ise yaralandığı anlaşılmıştır."



Terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla eylemin sahiplenildiği anlatılan iddianamede, yine terör örgütünün güdümünde yayın yapan "anfnews" isimli internet sitesinde 20 Aralık 2016'da yayınlanan açıklamayla, saldırıda ölen terör örgütü mensuplarının kod adları kullanan Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarının beyan edildiği belirtildi.