Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yolda meydana gelen çökme sonucu yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu

Barbaros Bulvarı'nın Zincirlikuyu istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolun orta kısmında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluştu.



Çukurun çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Barbaros Bulvarı da trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar alternatif yollara yönlendiriliyor.



Olay yerinde ekiplerin başlattığı inceleme sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen çökmenin metro tünel inşaatı kazısından meydana gelmediği anlaşıldı. Yapılan incelemede, metro tünellerinde herhangi bir çökme-çatlama veya toprak kayması meydana gelmedi. Çökme tünel koruma bandı ile yol arasında yaklaşık 3 metrelik bir alanda meydana geldi. Teknik incelemeden sonra çökme nedeni belirlenecek.”