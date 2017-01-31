Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için toplu imza töreni düzenledi.

Vodafone Arena'da düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Demba Ba, Ryan Babel, Ersan Adem Gülüm ve Matej Mitrovic katıldı.



Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, ilk olarak yeni transferlerle ilgili düşüncelerini aktardı. Ersan Adem Gülüm'ün kendileri için çok özel bir oyuncu olduğunun altını çizen Orman, şunları söyledi:



"2012'de arkadaşlarımla beraber çok zor günlerde göreve geldik. O dönemde gerçek Beşiktaşlılığını gösteren ilk oyuncumuz Ersan'dı. Hiçbir konuşmada bile bulunmadan, o günün şartlarında maaşından 500 bin avro'luk indirim yaptı. Bu bizim için önemli bir duruştu. Hayatta bunu unutamam, tüm Beşiktaşlıların da unutmamasını istiyorum. Ersan'ın tekrar geri gelmesini çok istiyorduk, istemeden yollamıştım. Aramızda olmasından dolayı çok mutluyum."



Ersan da Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkes Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi biliyor. İnşallah başarıyla yolumuza devam ederiz." dedi.



DEMBA BA: "ESKİSİNDEN DE SAĞLAM ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİM"



Demba Ba'ya hakkındaki sözlerine de "Selamun aleyküm Demba Ba" diyerek başlayan Fikret Orman, "Demba Ba Beşiktaş için sembol olmuş bir oyuncu. Takımımıza, yuvasına hoş geldin diyorum. Tüm sakatlıkları geçti, antrenman yapıyor. Yarın itibarıyla da Los Angeles'a gidecek 3 hafta içinde geri gelecek. Allah'ın izniyle Demba Ba'nın mart başında sahada olacağını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.



"Beşiktaş'ta harika zamanlar geçirdim. İnşallah bu kez bir öncekinden daha büyük başarılara imza atarız." sözlerini kullanan Demba Ba da sakatlığı ilgili şöyle konuştu:



"Şu anda rehabilitasyon aşamasını geride bıraktım. Fiziksel olarak hazırlanıyorum. Önümde birkaç haftalık bir dönem kaldı. Eskisinden de sağlam şekilde geri döneceğim."



BABEL: "ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ İÇİN BURADAYIM"



Fikret Orman, Ryan Babel'in 10 yıldır Beşiktaş'taymış gibi hissettiğini belirterek, "Ryan'ı, daha önce de transfer etmek istedik. Türkiye'de oynadığında da sözleşmesi bitmişti ama transferi olmamıştı. Çok hızlı geldi, sanki 10 senedir bizde oynuyormuş gibi. 2 maçta 2 gol 2 asist yaptı. Maşallah diyorum. İnşallah Allah ona spor hayatının sonuna kadar bizimle olmayı nasip eder." ifadelerini kullandı.



Ryan Babel de Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Şampiyonluk mücadelesi için buradayım. Umarım daha iyi maçlar ortaya koyacağız ve şampiyonluğu yaşayacağız." sözlerine yer verdi.



MİTROVİC: "UMARIM HEP BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILAR KAZANIRIZ"



Başkan Fikret Orman, Mitrovic'in de Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atacağına inandığını aktararak, "Mitrovic uzun zamandır takip ettiğimiz bir sporcuydu. Genç bir arkadaşımız. Epey izledik, önemli ve gelecek vaat eden bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.



Mitrovic de Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Umarım hep birlikte büyük başarılar kazanırız. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Şansı beklemem ve geldiğinde de bu şansı iyi kullanmam gerekiyor." açıklamasında bulundu.