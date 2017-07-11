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11 Temmuz 2017 14:36 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2017 14:38

Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımını yaptı.

Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımını yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyaz parçalı, beyaz ve gri renklerde tasarlanan 3 ayrı forma taraftarların beğenisine sunuldu.

Açıklamada, adidas Türkiye tarafından, "Zafere kanatlan" sloganıyla tasarlanan formaların, yarından itibaren de satışa sunulacağı vurgulandı.

Etiketler: beşiktaşyeni sezonforma


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