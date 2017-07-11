Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımını yaptı.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımını yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyaz parçalı, beyaz ve gri renklerde tasarlanan 3 ayrı forma taraftarların beğenisine sunuldu.
Açıklamada, adidas Türkiye tarafından, "Zafere kanatlan" sloganıyla tasarlanan formaların, yarından itibaren de satışa sunulacağı vurgulandı.