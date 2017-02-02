Beşiktaş'ta Tosic'in sözleşmesi uzatıldı

Siyah-beyazlı kulüp, Sırp futbolcu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta, Sırp futbolcu Dusko Tosic'in sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı.



Siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016 sezonu öncesinde Gençlerbirliği'nden renklerine kattığı Tosic ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Tosic, sosyal medya hesabında, Sırp futbolcunun Beşiktaş'ta yeni sözleşmeye imza attığı anın fotoğraflarını paylaştı.



Beşiktaş Kulübünün, Tosic ile yapılan sözleşmenin detaylarını daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklayacağı öğrenildi.