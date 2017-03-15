Beşiktaş'ta şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Beşiktaş'ta otobüs duraklarının arkasına bırakılan çanta, bomba olabileceği şüphesiyle fünyeyle patlatıldı.

Beşiktaş'ta otobüs duraklarının arkasına bırakılan çanta, bomba olabileceği şüphesiyle fünyeyle patlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı üzerindeki otobüs duraklarının arkasında bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba olabileceği şüphesiyle güvenlik önlemi aldı.



Daha sonra gelen bomba imha uzmanları çantayı fünyeyle patlattı.



Çantanın boş olduğu belirlendi.