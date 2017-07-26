Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını İspanya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ın Marbella Futbol Merkezi'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde neşeli bir ortamda gerçekleştirilen idmana, tüm oyuncular katıldı.



Antrenmanın başında yan sahada çalışan siyah-beyazlılar, daha sonra yer değiştirerek idmanı sürdürdü. İlk bölümde taktik uygulamalar üzerinde durulurken, futbolcular daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.



KIRAN KIRANA ÇİFT KALE



Siyah-beyazlı takımın çift kale maçı büyük bir mücadeleye sahne oldu.



Yeşil takım ile beyaz takım arasındaki maçta oyuncular, kazanmak için büyük bir mücadele verdi. Tolga Zengin, Ricardo Quaresma ve Pepe'nin de bulunduğu yeşil ekip, beyaz takıma üstünlük kurdu. Maçı kazanan yeşil takımın oyuncuları, galibiyet pozu verdi.



BAŞKAN ORMAN'DAN YAKIN TAKİP



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik heyet ve oyuncuları yine yalnız bırakmadı.



Yönetici Candaş Tolga Işık ile Marbella Futbol Merkezi'ne gelen Orman, antrenman öncesi teknik direktör Güneş ile bir süre sohbet etti. Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından adı milli takım teknik direktörlüğü için geçen Güneş ile Orman'ın keyifli sohbeti dikkati çekti.