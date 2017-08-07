Beşiktaş'ta Lens transferinin maliyeti belli oldu

Siyah-beyazlı kulüp, Lens'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralarken, Sunderland'e 1,5 milyon, oyuncuya 2,2 milyon avro ödeme yapılacağı duyuruldu.

Beşiktaş, geride kalan sezonu Fenerbahçe'de geçiren Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in, İngiliz ekibi Sunderland'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sunderland Kulübü'ne kiralama bedeli olarak 1,5 milyon avro, oyuncuya ise bu sezon için 2,2 milyon avro garanti ücret ödemesi yapılacağı belirtildi.



Lens'in, bu sezon forma giydiği maçlarda alınacak her bir puan için 4 bin avro, Türkiye Kupası dışında 25 resmi maçta oynaması halinde 100 bin, 35 maçta forma giymesi halinde 50 bin avro ilave bonus alacağı, Avrupa kupalarında elde edilecek bir şampiyonluk halinde de 200 bin avro ek bonus kazanacağı aktarıldı.



SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON 89 BİN AVRO



Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunun 4 milyon 89 bin avro olduğu açıklandı.



Gelecek sezon için satın alma opsiyonunun kullanılması durumu için oyuncuyla ek olarak 4 yıllık daha anlaşmaya varıldığı vurgulanırken, 2018-2019 sezonu için 2 milyon 250 bin avro, 2019-2020 sezonu için 2 milyon 300 bin avro, 2020-2021 sezonu için 1 milyon 950 bin avro ve 2021-2022 sezonu için de 1 milyon 800 bin avro olmak üzere toplam 8,3 milyon avro garanti ücret ödemesi yapılacağı bildirildi.



GEÇEN SEZON BAŞI DA İLGİLENMİŞTİK, BUGÜNE NASİPMİŞ



Beşiktaş, transfer süreci tamamlanan Lens'i basına tanıttı.



Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve Hollandalı futbolu Lens katıldı.



Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Orman, çok istedikleri bir oyuncu için imza töreni yaptıklarını belirterek, "Lens, Dinamo Kiev'e transfer olmadan önce takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Çok beğendiğimiz oyuncuydu. Dinamo Kiev'de de takip ettik, bir türlü nasip olmamıştı. Geçen sezon başı da ilgilenmiştik, bugüne nasipmiş." dedi.



ELİMDEN GELEN KATKIYI YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM



Jeremain Lens ise Beşiktaş ailesine katıldığı için büyük gurur yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş, son 2 sezonun şampiyonu, üçüncüsünü hedefliyor. Beklentiler çok yüksek. Gelen her oyuncu en üst düzeyde oynamak istiyor. Ben de üst düzey oynamak için tercih ettim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ben de bu takımın bir parçası olarak elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım."