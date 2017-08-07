Beşiktaş'ta Lens sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Acıbadem Sports'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Lens'e detaylı kan tetkikleri uygulandı. Jeremain Lens, daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.



Hollandalı oyuncunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.