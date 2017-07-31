Beşiktaş'ta kamp dönemi yoğun geçti

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonda mücadele edeceği kulvarlarda hedeflerine ulaşabilmek için yoğun bir kamp dönemi geçirdi.

Sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul'da başlayan, daha sonra hazırlık maçı için Çin'e giden siyah-beyazlı takım, son olarak İspanya'da kamp yaptı.



Hazırlık döneminin ilk bölümünde İstanbul'da günde çift antrenman yapan Beşiktaş, Çin'de Almanya'nın Schalke 04 takımıyla karşı karşıya geldi. Çin seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 8 günlük İspanya kampında da antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları oynadı.



SAVUNMA SIKINTILARI



Beşiktaş'ın, hazırlık maçlarında savunmasındaki sıkıntıları göze çarptı.



Son 2 sezonda savunmada başarılı performans ortaya koyan Marcelo Guedes'i Olmypique Lyon'a veren ve Real Madrid'den Pepe gibi önemli bir ismi kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı takım, 5 hazırlık maçında 13 gol yedi.



İspanya'da takıma katılan Pepe, sadece Real Betis ile yapılan hazırlık maçında ilk yarıda görev aldı.



HAZIRLIK MAÇININ GOLCÜLERİ



Beşiktaş, hazırlık maçlarında 9 gol attı. Cenk Tosun ve Dusko Tosic ikişer kez fileleri havalandırırken Sedat Şahintürk, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup birer gol kaydetti.



Siyah-beyazlı ekipte kamp döneminde Tosic, Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, ortaya koyduğu performansla dikkati çekti. Takımda Pepe'nin yanında görev yapması muhtemel oyunculardan Tosic, golcü özelliğiyle de ön plana çıktı.



İLK HEDEF SÜPER KUPA



İspanya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş'ta ilk hedef Süper Kupa olacak.



Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in son şampiyonu olarak Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü karşılaşacak.



Kampı tamamladıktan sonra İspanya'dan İstanbul'a dönen Beşiktaş, bir gün izin yaptıktan sonra Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.



TRANSFERLER BEKLENİYOR



Beşiktaş'ta özellikle forvet ve stoper mevkisine takviye için arayışlar sürüyor.



Geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan Vincent Aboubakar ile Demba Ba'nın ayrılmasının ardından bu bölgeye yeni isimler arayan siyah-beyazlı ekipte, forvette hazırlık maçlarında Cenk Tosun ve Mustafa Pektemek görev yaptı.



Cenk, sakatlığı nedeniyle İspanya'daki son maçta görev alamadı. Bu bölgedeki oyuncu azlığı nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, Real Betis karşısında Anderson Talisca'ya ilk yarıda ileri uçta şans verdi.