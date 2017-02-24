Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi

UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını eleyerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, İsrail temsilcisiyle oynanan maçta forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.



Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, koşu ve pas çalışmalarının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın şut çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.



Matej Mitrovic ve Adriano Correia'nın takımla çalıştığı, Caner Erkin'in ise bireysel programına devam ettiği duyuruldu.