Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı süren Adriano Correia, katılmadı. Sahada kısa süreli yürüyüş yapan tecrübeli oyuncu, daha sonra salonda belirlenen programı uyguladı.



Beşiktaş, derbi mücadelesinin ikinci idmanında pas çalışması sonrası yarım sahada çift kale maç oynadı.



Antrenman sonrası Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca, özel serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.



Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.