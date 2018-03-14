France Football, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, resmi sitesi aracılığıyla yayımladığı bir makalede Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, resmi sitesi aracılığıyla yayımladığı bir makalede Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel hakkında övgü dolu ifadelere yer verdi.



Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Bayern Münih maçı öncesi bir analiz yayımlayan dergi, yazıda "Ryan Babel, Yeniden Doğuşun Zamanı mı?" başlığını kullandı.



YENİ THIERRY HENRY



Hollandalı kanat oyuncusunun Ajax'ta parladığı günlerden sonra 17 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olduğu günlerden bahseden dergi, o dönemde Marco van Basten'in oyuncu için "Yeni Thierry Henry" yorumunu yaptığını hatırlattı.



Yazıda bütün övgülere rağmen Babel'in sadece gelecek vadeden bir futbolcu olarak kaldığını belirten France Football, oyuncunun kendisini Beşiktaş'ta yeniden bulduğunu yazdı.



KENDİNİ HATIRLATTI



Dünyaca ünlü dergi, "Beşiktaş yöneticilerinin öngörülü olup olmadığını veya Ryan Babel'in yeniden kendisini göstermek isteyip istemediğini bilmiyoruz. Ancak Hollandalı, şu an hiç olmadığı kadar iyi oynuyor." ifadelerini kullandı.



Babel'in Hollanda milli takımının aday kadrosuna yeniden çağrıldığının da vurgulandığı yazıda yıldız futbolcu için "Driplingde usta, topu alışında zarif ve son derece klas" yorumlarına yer verildi.