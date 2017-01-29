Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Senegalli futbolcu Demba Ba, İstanbul'a geldi.

ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Senegalli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.



Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Demba Ba, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.



Beşiktaş, transferde Senegalli futbolcunun sağlık durumuna göre hareket edecek.



Demba Ba, 2014-2015 sezonunda siyah-beyazlı takımda forma giymişti.