Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçların tamamlanmasıyla birlikte bu akşam çekilecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş'ın rakipleri bu akşam belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının tamamlanmasıyla Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Şimdi gözler bu akşam gerçekleşecek kura çekiminde.



Beşiktaş’ın Monaco çıkarması.. Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner kura çekiminde hazır bulunacak



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2017-2018 sezonu kura çekimi bu akşam Monaco’da gerçekleşecek. Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak kura çekiminde Beşiktaş’ı Başkan Fikret Orman ile birllikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. İlk hafta maçları 12-13 Eylül tarihlerinde oynanacak organizasyonda Beşiktaş üçüncü torbada yer alacak.



TORBALAR BELLİ OLDU



Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları bugün Monaco'da çekilecek.



Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da başlayacak kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan 22 takım ile play-off eleme turundan gelen 10 ekip, 8 gruba ayrılacak.



Kuraya katılacak 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara dağıtılacak. UEFA sıralamasında ilk 7'de yer alan ülkelerin lig şampiyonları ile Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonunun seri başı olmasını öngören kurala göre, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova çekilişe 1. torbadan katılacak.



Türkiye ligi şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kuraya 3. torbadan girecek. Siyah-beyazlılar, geçen sezon da bu organizasyonun grup aşamasında mücadele etmişti.



Kurada, aynı ülkenin takımları aynı grupta yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, turnuvada son 16'ya adını yazdırırken, 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.



Grupları oluşturacak 32 takımın yer aldığı torbaların dağılımı şöyle:



1. torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova



2. torba: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United



3. torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Beşiktaş



4. torba: Celtic, CSKA Moskova, Sporting Lizbon, APOEL, Feyenoord, Maribor, Karabağ, Leipzig



UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.