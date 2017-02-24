Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos liginde açık ara lider

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibi, bu kupada son 32 turunda Osmanlıspor'u eledi.

Yunanistan'ın en başarılı takımı olarak dikkati çeken Olympiakos, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başladı.



Kırmızı-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi son 32 turunda devre dışı bıraktığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya elendi.



UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Portekiz'den Arouca'yı geçerek gruplara kalan Olympiakos, APOEL, Young Boys ve Astana'nın bulunduğu B Grubu'nu 2. sırada bitirerek son 32 turuna yükseldi. Bu turda Osmanlıspor ile karşılaşan Olympiakos, sahasındaki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini Ankara'daki müsabakada 3-0 yenerek adını son 16 turunda yazdırdı.

AÇIK ARA LİDER



Olympiakos, 21. haftası geride kalan Yunanistan Süper Ligi'nde açık ara lider durumda bulunuyor.



Ligde ikinci sırada yer alan Panionios'un 10 puan önünde 51 puanla zirvede yer alan Olympiakos, oynadığı maçlardan 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.



Olympiakos, ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.

KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'un kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler yer alıyor.



Yunan ekibinin kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen Paraguaylı golcü Oscar Cardozo ve Alman futbolcu Marko Marin'in yanı sıra Sivasspor'da görev yapan Fransız savunmacı Manuel da Costa da bulunuyor.



Portekizli teknik adam Paulo Bento yönetimindeki Olympiakos'un kadrosu şöyle:



Kaleciler: Stefanos Kapino, Nicola Leali, Lefteris Choutesiotis



Savunma: Alberto Botia, Manuel da Costa, Aly Cissokho, Alberto de la Bella, Bruno Viana, Juan Carlos Paredes, Diogo Figueiras



Orta saha: Alaixys Romao, Kostas Fortounis, Andreas Bouchalakis, Marko Marin, Tarık Elyounoussi, Esteban Cambiasso, Andre Martins, Seba



Forvet: Oscar Cardozo, Karim Ansarifard