Beşiktaş'ın rakibi evinde mağlup

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında karşılaştığı Panionios'a 1-0 yenildi.

Lider Olympiakos, Yunanistan liginin 22. haftasında en yakın takipçisi Panionios'u ağırladı.



Karşılaşmanın ilk dakikasında Masouras ile öne geçen Panionios, kalan sürede skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Üst üste 2. yenilgisini alan Olympiakos, bu sezon Yunanistan liginde sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.



Panionios, 51 puanda kalan lider Olympiakos ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.