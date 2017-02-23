Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)
Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Necip Uysal, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
Hapoel Beer-Sheva: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar