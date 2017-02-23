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23 Şubat 2017 20:24 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2017 20:25

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Necip Uysal, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Hapoel Beer-Sheva: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar

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