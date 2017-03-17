Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen ve eski İsveçli futbolcu Patrik Andersson'ın katıldığı kura çekiminde tek Türk takımı olarak yer alan Beşiktaş, çeyrek finalde Fransa'dan Olympique Lyon ile eşleşti.



Siyah-beyazlılar, çeyrek finaldeki ilk maçını 13 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 20 Nisan'da sahasında oynayacak.



Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de Friends Arena'da yapılacak.



