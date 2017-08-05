Beşiktaş, 10 yıllık hasretini sonlandırmak istiyor

Siyah-beyazlı takım, yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacağı Süper Kupa'yı 10 yıl sonra müzesine götürmek amacında.

Beşiktaş, üst üste ikinci kez mücadele edeceği TFF Süper Kupa'daki 10 yıllık hasretini yarın sonlandırmak istiyor.



İlki 2006'da gerçekleştirilen bu kupayı müzesine götüren ilk takım olan siyah-beyazlılar, sonraki 10 yılda aynı başarıyı gösteremedi.



Bu yıl Turkcell'in sponsorluğunda düzenlenen Süper Kupa'yı 2006'da kazanan Beşiktaş, ardından 3 kez daha aynı organizasyonda yer almasına rağmen rakiplerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, 2006'da kazandığı kupa için 2007'de bir kez daha sahaya çıktı ancak Fenerbahçe'ye mağlup oldu.



Organizasyonun ilk iki yılında üst üste mücadele veren siyah-beyazlılar, 2009 ve 2016'da da kupa için mücadele etti.



İLK KUPANIN SAHİBİ



Beşiktaş, 2006 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Süper Kupa'nın ilk sahibi unvanını elinde bulunduruyor.



2005-2006 sezonunda Türkiye Kupası sahibi olarak, söz konusu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın karşısına çıkan siyah-beyazlı ekip, rakibine üstünlük kurdu. Almanya'da oynanan organizasyonda sarı-kırmızılı rakibini Mert Nobre'nin golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, ilk kupayı müzesine götürdü.



5. KEZ MÜCADELE VERECEK



Beşiktaş, Süper Kupa'da 5. kez mücadele verecek.



Siyah-beyazlı ekip, 2006 ve 2007'de olmak üzere üst üste iki kez bu kupayı alma hedefiyle rakiplerinin karşısına çıktı. 2009'da bir kez daha organizasyonda yer alan Beşiktaş, geçen sezonun başında Süper Kupa maçında boy gösterdi.



SONRASINDAKİ 3 KUPAYI RAKİPLERİNE KAPTIRDI



Beşiktaş, 2006'da kazandığı kupa için farklı yıllarda 3 kez daha mücadele verdi ancak başarıya ulaşamadı.



Siyah-beyazlı ekip, 2006-2007'de Türkiye Kupası'nı kazanarak Süper Kupa'da bir kez daha mücadele etme hakkı yakaladı. Bu kez, o sezonun şampiyonu Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu.



2008-2009'da şampiyon olan Beşiktaş, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. 2009'da bu unvanlarıyla Türkiye Kupası finalisti Fenerbahçe ile Süper Kupa'da karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibine 2-0 yenildi.



Beşiktaş, 2015-2016 şampiyonu olarak geçen yıl yine Süper Kupa'da yer aldı. Türkiye Kupası sahibi Galatasaray'ın karşısına çıkan siyah-beyazlı ekip, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten mücadelede rakibine penaltılarda 3-0 mağlup olarak kupayı bir kez daha kaptırdı.



TEK KUPAYI TİGANA KAZANDIRDI



Siyah-beyazlı ekibe tek Süper Kupa'yı Fransız teknik adam Jean Tigana kazandırdı.



Tigana, 2005-2007 dönemlerinde görev yaparken 2006'da Süper Kupa'yı çalıştıran takımın başında bulundu.



Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde 2007'deki Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, 2009'da Mustafa Denizli ile bu organizasyonda başarılı olamadı.



Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev süresinde de geçen sezon başında Süper Kupa'yı alma başarısı gösteremedi.