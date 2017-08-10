Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın lisansının çıktığı ve teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.



Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Portekiz ekibi Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.