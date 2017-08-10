Son Dakika!
10 Ağustos 2017 22:10 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2017 22:11

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın lisansının çıktığı ve teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.

Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Portekiz ekibi Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.

Etiketler: talisca


0Yorum Yap