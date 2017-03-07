Beşiktaş'a Hollandalı hakem

Beşiktaş'ın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.

Beşiktaş'ın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.



Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'nda, 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.05'te başlayacak müsabakada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak.



Jan Vries'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.