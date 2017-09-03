Beşiktaş'a gözdağı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi.

Sözeri, Çamlık Spor Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi sahalarında yapacakları karşılaşmayı kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Beşiktaş'ın geçen sene hak ederek kazandığı bir şampiyonluğu var. Bu anlamda saygı duyulacak bir takımla oynayacağız. Ama bizde saygı duyarken, kendimizi önemseyerek iyi bir mücadelenin özellikle de mazeret üzerine inşa edilmeyen bir mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Sahaymış, hakemmiş onla uğraşmadan kendi standardımızı ortaya koyarak, kendi taraftarımız ve seyircimiz önünde tutkulu ve coşkulu bir futbol oynayarak, aynı Başakşehir maçı modeli gibi standardımızı yakalayarak hedefimiz kazanmak." diye konuştu.



Çok iyi bir kadrosu olan rakiple oynayacaklarını belirten Sözeri, "Bu demek değildir ki, biz de teslim olacağız. Bütün önlemlerimizi alacağız, dersimizi iyi çalışacağız. Beşiktaş maçı için taktik antrenmanlarımızı yaparak en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Güzel bir galibiyet almak en büyük hedefimiz. 3 maçı iyi geçtik ama 5 puan yerine 9 puan olması içten bile değil. Beşiktaş maçını 3 puanla kapatırsak, hiç değilse puanla kapatırsak ilk 4 maçta iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Taraftara iyi futbol seyrettirmek istediklerini anlatan Sözeri, bu sezon oynadıkları 3 maçta da gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.



"Önemli olan pozisyona girmek, üretken olmak." diyen Sözeri, şunları kaydetti:



"Bu üretkenliği takım olarak yapıyoruz. Son 3 maçta kaçırdığımız goller var ve ona göre gol vuruşu çalışmalarımız var. Çalışarak her şey düzelir. Bu pozisyonlara girmek ve üretmek önemli"



"O motivasyonu hiçbirimiz göremedik"



Milli Takımın Ukranya karşısında 2-0 mağlup olmasını da değerlendiren Sözeri, şunları söyledi:



"Yedek kulübesi değil, sahada oynayan 11’inde motivasyonu minimum seviyedeydi. İzlanda’nın mağlup olması bizi ekstra motive etmesi gerekirken, o motivasyonu hiçbirimiz göremedik. Teknik direktör değişikliği federasyonun tasarrufudur ama zamanlaması ne kadar doğrudur kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Çok da doğru olduğu görülmedi. Fatih hoca olsa daha farklı olur muydu, daha ruh halinde olur muydu, o kamuoyunun takdiridir."



Milli takımda oynayan oyuncuların mücadele etmeme gibi bir lüksü olamayacağını vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha genç oyuncular ve uzun vadeli bir plan. Alacağımız sonuçlar ne olursa olsun, uzun vadeli plan olsun. Genç oyuncuları monte edelim. Milli takımın buna ihtiyacı var, coşkuya ihtiyacı var. Bazı oyuncular gerçekten artık dejenere oldu, yıprandılar. Arda Turan yıprandı, Emre 37 yaşına geldi ve bunların 'abi' şeklinde bu takıma hizmet etmeleri doğru olur. Artık milli takımın genç, istekli ve aç oyunculara ihtiyacı var. 1. Lig ve Süper Lig'de bildiğimiz oyuncular var, bunları Türk futboluna kazandırıp milli takıma monte edelim."



Lucescu'nu yabancı oyuncular konusunda sıkıntılarını ifade ettiğini hatırlatan Sözeri, gelirken bunları bildiğinin altını çizdi.



"Genç oyunculara yönelelim"



Böyle bir mazereti söylemenin hoş olmadığını, bazı şeyleri mazeretler üzerine inşa edilmemesi gerektiğini aktaran Sözeri, "Bunları söylemek çok hoş değil. Mazeretlerin üzerine inşa etmeyeceksiniz. Bazı şeyleri bilerek geliyorsunuz. Türk futbolunun geleceğini kurtarmak, genç futbolculara değer verilerek tecrübeli oyunculardan da 'abi' konumunda faydalanarak sahada coşkulu, istekli, ısıran bir takım görmek için sonucu ne olursa olsun ülke olarak buna katlanıp ısrar edelim. En doğru yol bu. Belçika 2 senede neler yaptı, bu bir güzel örnek. Fatih hoca hariç bugüne kadar diğer hocalar bize hiç sormuyorlar, sorabilirler. Oyuncularla yaşayan biziz ve bu milli takıma katkı vermekte bizim görevimiz. Genç oyunculara yönelelim, ülke olarak hiç sonuçlara bakmadan uzun vadeli plan yapalım. Kazanan Türkiye ve Türk Milli takımı olacak. Ay yıldızlı formayı taşımak isteyene, sahada savaşan mücadele edene verelim. Yoksa biz bu yabancı kuralı, sahaydı, hakemdi diye buralarda gezinirsek esas problemi çözemeyiz."



Beşiktaş maçı hazırlıkları



Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük izninin ardından devam etti.



Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından teknik çalışma yaptı.



Sakat olan Iasmin Latovlevici, ülkelerinin milli takımlarına çağrılan Marius Valerica Gaman ve Olafur Ingi Skulason ile izinli olan Mustapha Yatabare, Paul Papp ve Andre Biyogo Poko idmanda yer almadı.