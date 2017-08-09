Beşiktaş'a 5 milyon lira gelir

Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal hareketi, Beşiktaş JK'ya 2,5 yılda 5 milyon lirayı aşkın ek gelir sağladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan şirket, isim ve forma göğüs sponsorluğunun yanı sıra alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal hareketiyle kulübe katkı sağlamaya devam ediyor.



Daha önce 2014 yılı sonunda hayata geçirilen Vodafone KaraKartal hareketinin kulübe katkısı, "Arkadaşını Getir" kampanyası ile nisan, mayıs ve haziranı kapsayan 3 aylık dönemde yaklaşık 1,2 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı.



Böylece, Beşiktaş JK'ya 2,5 yılda 5 milyon lirayı aşkın ek gelir sağlanmış oldu.



"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASINI İMZALADIK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Vodafone ile gerçekleştirilen iş birliğinin kulübün hedefleri doğrultusunda ciddi katkı sağladığını bildirdi.



Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını imzaladıkları Vodafone ile olan beraberliklerinin kulübe katkı sağlamaya devam ettiğini aktaran Orman, "İş birliğimiz kapsamında kulübümüze sağlanan katkı, Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusundaki en önemli yapıtaşlarından biri. Buna imkan yarattığı için Vodafone Türkiye'ye ve bizi her anlamda destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise yaptıkları yatırımlarla Beşiktaş'ın en büyük destekçisi olmayı sürdürdüklerini bildirdi.



Beşiktaş JK sponsorluklarının stadyum isim hakkını, futbol takımı ana sponsorluğunu ve akıllı stadyum yatırımını kapsadığını aktaran Aksoy, sponsorluklarının başlangıcından bu yana çok güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla Beşiktaş ve Vodafone Park markalarına önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.



Aksoy, konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Beşiktaşlılık teması etrafında geliştirdiğimiz Vodafone KaraKartal hareketiyle de Beşiktaşlı abonelerimize tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuyoruz. Hareketimizin kulübe sağladığı katkı nisan, mayıs ve haziranı kapsayan 3 aylık dönemde yaklaşık 1,2 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı. Beşiktaş JK'ya sunduğumuz toplam katkı ise 2,5 yılda 5 milyon lirayı aştı. Hedefimiz, tüm Beşiktaşlıları Vodafone KaraKartal'lı yapmak. Beşiktaş JK'yı ve Beşiktaşlıları Vodafone'un gücüyle kanatlandırmayı sürdüreceğiz."



ARKADAŞINI GETİRENE İNTERNET HEDİYE



Vodafone KaraKartal hareketi kapsamında "#BizKaraKartalız, birlikte yürür, birlikte kazanırız" temasıyla sunulan "Arkadaşını Getir" kampanyasında, arkadaşıyla birlikte Vodafone KaraKartal'a gelen herkese 3 GB internet hediye ediliyor.



Bir abonenin bir ayda en fazla 4 kez yararlanabildiği kampanyayla toplam 12 GB'ye kadar internet kazanmak mümkün oluyor. Kampanya, yoğun ilgi nedeniyle 12 Ekim'e kadar uzatıldı. Vodafone KaraKartal hareketi kapsamında Vodafone'un tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 3 lira ve 5 liralık destek paketlerinden birini tercih ederek takımlarına destek olabiliyor.



Ayrıca, takımla birlikte yurt dışına seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ziyareti, futbolcularla yemek yeme ve fotoğraf çektirme, Vodafone Park turu ile imzalı forma gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor. Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal hareketine katılmak için seçmek istedikleri pakete göre "BJK3" veya "BJK5" yazarak 1903'e SMS gönderebiliyor.