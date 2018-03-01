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01 Mart 2018 13:42 | Son Güncelleme: 01 Mart 2018 13:55

Beşiktaş yapılan o anlaşmayı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Denizbank ve Ziraat Bankası ile kredi anlaşması üzerinde olduğunu duyurdu.

Beşiktaş yapılan o anlaşmayı KAP'a bildirdi

KAP'a yapılan bildirim şöyle;

05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Söz konusu kredi üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Etiketler: türkiye cumhuriyeti ziraat bankası a.şkapdenizbank a.ş


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