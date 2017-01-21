Beşiktaş, Vodafone Arena'ya taşındı

Beşiktaş Kulübünün, Vodafone Arena'daki yeni çalışma ofislerinin açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Vodafone Arena'daki kulüp binasının önünde yapılan törende, Bakan Müezzinoğlu ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, açılış kurdelesini birlikte kesti.



Müezzinoğlu, yeni yönetim alanının siyah-beyazlı kulübe hayırlı olmasını dileyerek, "Beşiktaş'a yakışır muhteşem bir eser kazandırdılar. Sportif faaliyetlerde önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Umarım bu sene yenileri de gelmeye devam edecek. Modern ve huzurlu mekanlarda çalışmak kulüp yönetimi açısından önemli. Güzel mekanlar olmuş, başkana teşekkür ediyoruz. Çalışanlara hayırlı olsun." diye konuştu.



Müezzinoğlu ayrıca, "Kırıcı olmadan tatlı bir rekabetle, milli bir ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde sporun güzelliklerini yansıtacak şekilde bir dönemin olmasına da vesile olsun diyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



ORMAN: "4 MİLYON TL'LİK TASARRUF SAĞLAMIŞ OLDUK"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da kulübün tüm idari birimlerini tek çatı altına topladıklarını belirterek, "Beş ayrı birimi buraya, 2 bin 700 metrekarelik bir alana taşıdık. Boşalttığımız binayı kiraya vererek 700 bin dolar gelir elde edeceğiz. Buraya taşınarak da 4 milyon liralık tasarruf sağlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından Orman ile siyah-beyazlı yöneticiler, Bakan Müezzinoğlu'na yeni çalışma ofislerini gezdirdi.



Fikret Orman, siyah-beyazlı yöneticiler ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu'na, isminin yazılı olduğu forma ile plaket takdim edildi.