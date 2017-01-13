Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatısına onay

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Vodafone Arena'nın deniz seviyesine göre yüksekliğini arttıran kararı onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın deniz seviyesine göre yüksekliğini 2 metre arttırarak 28 metre, çatı yüksekliğini de 4 metre arttırarak 38 metre olarak düzenleyen Koruma Kurulu kararını onayladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının 4. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.



Meclis'te Vodafone Arena'nın çatısına ilişkin imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Aralık 2016'da aldığı, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatı yüksekliğine ilişkin kararı da onaylandı.



Alınan karara göre, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın 26 metre olan deniz seviyesine göre yüksekliği 2 metre arttırılarak 28 metreye, 34 metre olan çatı yüksekliği de 4 metre arttırarak 38 metreye çıkarıldı.