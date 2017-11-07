Beşiktaş ve Göztepe PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe takımlarını PFDK sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe takımlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ın, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.



Ligde Beşiktaş'ı ağırlayan Göztepe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle, sarı-kırmızılı futbolcu Leo Schwechlen'in de kural dışı hareketinden dolayı disipline sevk edildiği aktarıldı.



Öte yandan, TFF Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Kulübü idarecisi Bekir Nursal Bilgin'i sportmenliğe aykırı açıklamaları, Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet (Mahmoud Hassan) ile Kardemir Karabüksporlu Ceyhun Gülselam'ı da kural dışı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderdi.a