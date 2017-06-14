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14 Haziran 2017 17:18 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2017 17:19

Beşiktaş, UEFA Disiplin Komitesinin kararına itiraz etti

Beşiktaş, UEFA Disiplin Komitesinin, Olympique Lyon ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak verilen 100 bin avro para cezası ile 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezasına itiraz etti.

Beşiktaş, UEFA Disiplin Komitesinin kararına itiraz etti

Beşiktaş Kulübü, UEFA Disiplin Komitesinin, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak, siyah-beyazlılara verdiği 100 bin avro para cezası ile 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezasına itiraz etti.

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "13.04.2017'de oynanan Olympique Lyon- Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 avro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Disiplin Komitesine yapılan talep doğrultusunda gerekçeli kararın siyah-beyazlı kulübün vekillerine gönderildiği belirtilerek, karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvurunun yapıldığı aktarıldı.

Etiketler: BeşiktaşUEFA


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