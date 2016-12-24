Beşiktaş üç puanı tek golle kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanan maç, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

10. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan yaptığı ortada Ghilas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



18. dakikada kalecinin uzun pasında Marcelo'dan önce topa kafayla müdahale eden Ghilas'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Kangwa, Fabricio'dan sıyrıldı ancak son vuruştan önce meşin yuvarlağa ayak koyan Gökhan Gönül golü önledi.



26. dakikada Oğuzhan Özyakup ile paslaşarak pozisyon bulan Cenk Tosun'un altıpas önündeki vuruşunda, top farklı şekilde dışarı gitti.



36. dakikada Tolgay Arslan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Aboubakar'ın düzeltip vurduğu top kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.



41. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, sol ayağıyla uzak direğe doğru vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Gaziantepspor gole yaklaştı. Muhammed Ildiz'in ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan İlhan Parlak dar açıdan vururken top Fabricio'dan döndü. Dönen topu savunma kontrol etti.



62. dakikada Gaziantepspor bir kez daha tehlikeli oldu. Muhammed Ildiz'in pasına hareketlenen Ghilas, Rhodolfo'dan sıyrılarak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



68. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Cenk Tosun topukla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'den döndü. Topu önünde bulan Cenk'in müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



78. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar, Barış Yardımcı tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci penaltıyı kurtararak gole izin vermedi.



84. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Aboubakar çizgiye yakın yerden topu içeri çevirdi, Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Mücadele, 1-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlandı.



Beşiktaş: 1 - Gaziantepspor: 0



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo (Dk. 71 Beck), Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 53 Gökhan İnler), Cenk Tosun (Dk. 89 Kerim Frei), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Aboubakar



Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Fatau, İlhan Parlak (Dk. 63 Angan), Muhammed Ildiz (Dk. 71 Doğanay Kılıç), Kangwa (Dk. 86 Orkan Çınar), Ghilas



Gol: Dk. 41 Aboubakar (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 82 Kangwa, Dk. 90 Musa Nizam (Gaziantepspor)

Kaynak: AA