Beşiktaş tur için avantaj sağladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yenerek tur için avantaj sağladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk oldu.



42. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Cenk Tosun'un hamle yaptığı topu Soares, ters bir vuruşla kendi kalesine attı.



44. dakikada ceza alanı dışında Mitrovic'ten sıyrılan Barda, ara pasıyla Melikson'u topla buluşturmak istedi. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak bir kez daha Barda'da kaldı. Bu oyuncu, yerden bir vuruşla topu filelere atarak 1-1 beraberliği sağladı.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.



60. dakikada Tosic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun, göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2



90+3. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan hareketlenen Babel, ceza alanına girdiği anda arka direkte Hutchinson'ı gördü. Bu oyuncunun ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı: 1-3



Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı.



ŞENOL GÜNEŞ: HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK



Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, hem oyun hem de skor olarak iyi sonuç aldıklarını belirterek, "Rakibin taraftarları olağanüstü destek oldu. Dolu tribüne karşı güzel oynadık. Zaman zaman pozisyon verdik ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.



HAPOEL BEER-SHEVA TARAFTARLARINA DAVET



İsrailli bir gazeteci, Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının rövanş maçına da gelmek istediğini ifade etti.



Güneş, bunun üzerine şunları kaydetti:



"Çok güzel taraftar vardı. Atmosfer çok güzeldi. Skora rağmen destek devam etti, fair play devam etti. Temennim o ki Türkiye'ye de gelsinler. Herhangi olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Taraftarların kendi takımlarına desteği bizim oyuncularımızın da motivasyonunu artırdı. Kendi sahamızdaki taraftar etkisini zaman zaman gördük. Futbol, sevgi ve rekabet olmalı. Futbolun keyfi çıkarılmalı. Gelirlerse misafirperver şekilde ağırlamak isteriz. Taraftarlarımızın olumsuz bir durumu olmayacaktır."



BAKHAR: HAFTAYA HERHALDE PEK FAZLA ŞANSIMIZ YOK



Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar ise kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.



Rövanş maçının kendileri için zor olacağını anlatan Bakhar, "Haftaya herhalde pek fazla şansımız yok. Biz pozisyonları değerlendiremedik ancak Beşiktaş bulduğu pozisyonları gole çevirdi." ifadelerini kullandı.