Beşiktaş Tosic'in ücretini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, sözleşme yenilediği Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in 2 yıl için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret alacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, sözleşme yenilediği Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in 2 yıl için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret alacağını duyurdu.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Tosic, her sezon için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret alacak.



Maç başına 4 bin avro kazanacak tecrübeli savunmacının, bu yıldan itibaren 31 Mayıs 2019'a kadar en az 60 maçın her birinde 45 dakika ve üzeri forma giymesi durumunda ise sözleşmesinin bir yıl daha uzayacağı açıklandı. Sözleşmesi uzaması durumunda Tosic'in yine 1 milyon 250 bin avro garanti para ve maç başına da 4 bin avro kazanacağı belirtildi.