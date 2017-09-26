Beşiktaş devler liginde tarih yazıyor

Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig'i 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Alman ekibi RB Leipzig karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Siyah Beyazlılar 2-0 kazandı ve Grupta namağlup liderliğini sürdürdü.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca kaydetti.



Beşiktaş bu galibiyetle G grubunda 6 puanla liderliğini sürdürürken RB Leipzig 1 puanda kaldı. Beşiktaş diğer maçta deplasmanda Monaco ile karşılaşırken RB Leipzig evinde Porto'yu ağırlayacak.