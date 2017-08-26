Beşiktaş, taraftarıyla kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş kendi evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, taraftarının önünde Bursaspor'u 2-1 yendi.



Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 18. dakikada Dusko Tosic, 64. dakikada da Atiba Hutchinson attı.Bursaspor'u tek golü 23. dakikada Dzon Delarge'den geldi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükseltirken, Bursaspor ise 3 puanda kaldı.



Sezona kendi evinde başlamasına rağmen Turkcell Süper Kupa'da aldığı seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çeken Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla buluştu.