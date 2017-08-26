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26 Ağustos 2017 21:42 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2017 21:46

Beşiktaş, taraftarıyla kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş kendi evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, taraftarıyla kazandı

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, taraftarının önünde Bursaspor'u 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 18. dakikada Dusko Tosic, 64. dakikada da Atiba Hutchinson attı.Bursaspor'u tek golü 23. dakikada Dzon Delarge'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükseltirken, Bursaspor ise 3 puanda kaldı.

Sezona kendi evinde başlamasına rağmen Turkcell Süper Kupa'da aldığı seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çeken Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla buluştu.

Etiketler: beşiktaş bursaspor maçı


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