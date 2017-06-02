Beşiktaş şampiyonluk kupasını yarın alacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek.

Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak.



Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.



ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANACAK



Siyah-beyazlı takımın yarın yapacağı karşılaşma öncesi ve sonrasında şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilecek.



Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını da alacak.



KEYİFLİ BİR HAFTANIN ARDINDAN MAÇA ÇIKACAK



Beşiktaşlı oyuncular, dinlenerek ve şampiyonluk kutlamaları yaptıkları haftanın ardından Osmanlıspor karşısına çıkacak.



Gaziantepspor karşılaşması sonrası 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 2 günlük bir çalışma sonrası yarınki karşılaşmayı oynayacak.



VODAFONE STADI'NDA YENİLGİSİ YOK



Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda ligdeki namağlup unvanını korumaya çalışacak.



Geçen sezondan bu yana bu statta 19 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



GALİBİYET SERİSİYLE BİTİRMEYE ÇALIŞACAK



Ligin 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, sezonu galibiyet serisiyle tamamlamaya çalışacak.



Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Son 3 maçta 10 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece bir gol gördü.