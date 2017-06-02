Beşiktaş şampiyonluk kupasını yarın alacak
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek.
Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak.
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANACAK
Siyah-beyazlı takımın yarın yapacağı karşılaşma öncesi ve sonrasında şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilecek.
Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını da alacak.
KEYİFLİ BİR HAFTANIN ARDINDAN MAÇA ÇIKACAK
Beşiktaşlı oyuncular, dinlenerek ve şampiyonluk kutlamaları yaptıkları haftanın ardından Osmanlıspor karşısına çıkacak.
Gaziantepspor karşılaşması sonrası 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 2 günlük bir çalışma sonrası yarınki karşılaşmayı oynayacak.
VODAFONE STADI'NDA YENİLGİSİ YOK
Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda ligdeki namağlup unvanını korumaya çalışacak.
Geçen sezondan bu yana bu statta 19 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
GALİBİYET SERİSİYLE BİTİRMEYE ÇALIŞACAK
Ligin 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, sezonu galibiyet serisiyle tamamlamaya çalışacak.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Son 3 maçta 10 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece bir gol gördü.