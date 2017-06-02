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02 Haziran 2017 11:16 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2017 11:18

Beşiktaş şampiyonluk kupasını yarın alacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek.

Beşiktaş şampiyonluk kupasını yarın alacak

Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak.

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANACAK

Siyah-beyazlı takımın yarın yapacağı karşılaşma öncesi ve sonrasında şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilecek.

Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını da alacak.

KEYİFLİ BİR HAFTANIN ARDINDAN MAÇA ÇIKACAK

Beşiktaşlı oyuncular, dinlenerek ve şampiyonluk kutlamaları yaptıkları haftanın ardından Osmanlıspor karşısına çıkacak.

Gaziantepspor karşılaşması sonrası 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 2 günlük bir çalışma sonrası yarınki karşılaşmayı oynayacak.

VODAFONE STADI'NDA YENİLGİSİ YOK

Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda ligdeki namağlup unvanını korumaya çalışacak.

Geçen sezondan bu yana bu statta 19 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

GALİBİYET SERİSİYLE BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Ligin 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, sezonu galibiyet serisiyle tamamlamaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Son 3 maçta 10 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece bir gol gördü. 

Etiketler: osmanlısporvodafone arenabeşiktaşşampiyonlukkupa


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