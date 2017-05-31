Beşiktaş şampiyonluğu hak etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Beşiktaş bu sene iyi futbol oynadı. Şampiyonluğu da hak ettiler." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında verilen ve verilmeyen penaltı kararları üzerinden, bu sezonki hakem performanslarına eleştiride bulundu.



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleştirilen iftar yemeği öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, "Kaba bir hesap yaptık, Galatasaray'ın 12-13 verilmeyen penaltısı var. Aleyhine çalınan düdükleri, penaltı olmamasına rağmen aleyhine verilen kararları da söylemiyorum." dedi.



Son oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ders niteliğinde penaltı pozisyonları olduğunu savunan Özbek, şunları söyledi:



"Hangi pozisyonda penaltı verilip, hangi pozisyonda verilmemesi konusunda, ders niteliğinde peş peşe iki tane karar oldu. Ben şimdi buradan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu'na sesleniyorum. Allah aşkına çıkın bir şeyler söyleyin bununla ilgili. Konuşma seviyesini belli bir noktada tutmak istiyorum, kimse etkilenmiyor. Seviyeyi biraz yükseltiyorum, bu kez de federasyon cezalandırıyor. Bu sezon Galatasaray'ın hakları büyük ölçüde yenilmiştir. Gerek penaltılarla, gerek başka kararlarla etki edilmiştir. Bir hesap yaptığımızda, penaltılar ve hatalı hakem kararları sebebiyle kaybedilen çok fazla puan var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gölgelemek maksadıyla konuşmuyorum ama aradaki puana bakıp, bu kararlarla beraber değerlendirdiğinizde, pek de fazla fark olmuyor."



KASIT ARAMAMAYA ÇALIŞIYORUM



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, ön çalışmaları yapılan video hakem uygulamasının hatalı kararlara bir çözüm oluşturabileceğine inandığını belirtirken, "Ben özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya uyarıda bulunmak istiyorum. Bu hakem hatalarının en aza indirilmesi lazım. Kasıt aramamaya çalışıyorum ama peş peşe yapılan hatalar sonrası insan, 'Acaba bir kasıt var mı?' diye düşünmeden edemiyor." ifadelerini kullandı.



TFF'nin gelecek sezon yapacağı uygulamalarda çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Özbek, "Futbol profesyonel bir organizasyon. Rakamlar çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde yaklaşık 30 milyon avro sadece ayak bastı olarak alınıyor. Artı gelirler de var. Bu gelirlerden mahrum kaldığınızda, bütçeniz etkileniyor." diye konuştu.



BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ



Dursun Özbek, Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş'ın hak ettiği bir başarıya ulaştığını aktardı.



Hakem kararlarına yönelik eleştirilerinin kesinlikle Beşiktaş'ın başarısını gölgeleme amacı taşımadığını kaydeden Özbek, "Beşiktaş bu sene iyi futbol oynadı. Şampiyonluğu da hak ettiler. Benim söylemlerim bunun dışında. Ortada bir vaka var. Hakem hatalarının tamamen bitmesi tabii ki mümkün değil. Galatasaray artık hakem hatalarının hedef takımı olmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.



BRUMA KONUSU SONUÇLANMADI



Başkan Özbek, Alman ekibi Leipzig'in oyuncuları Bruma'ya talip olması konusunda henüz bir netice alınmadığını duyurdu.



Alman ekibinin teklif yaptığını daha önce açıkladığını hatırlatan Özbek, "Leipzig'in Bruma için teklifi masada duruyor ve konu henüz sonuçlanmış değil. Görüşmeler devam ediyor. Henüz netice alınmadı ve bu nedenle başka bir şey söylemem mümkün değil." dedi.



Yapılan teklif ile kendi istedikleri rakam arasında önemli fark olup olmadığı yönündeki soru üzerine Özbek, "Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Masada bir görüşme var ve tam neticelenmeden bu soruların cevabı ancak Galatasaray'ın elini zayıflatır." demekle yetindi.