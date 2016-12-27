Beşiktaş, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 4 maçında Beşiktaş, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de araya Gaziantepspor galibiyetiyle giden Beşiktaş, yılın son maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. D Grubu 4. maçında rakibini 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, puanını 10'a çıkardı.



Vodafone Arena'da oynanan maçta Beşiktaş sakatlıktan dönen Anderson Talisca'nın 34. dakikada attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.



Siyah-beyazlı ekip 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Beşiktaş, D Grubu'nda puanını 10'a çıkarırken konuk Boluspor 4 puanda kaldı.