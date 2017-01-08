Beşiktaş özel maçta mağlup oldu

Ligde sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Belek'te sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında, Antalyaspor'a 4-2 yenildi.

Antalyaspor, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 4-2 yendi.



Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü hazırlıkları için Belek'te kampta olan Antalyaspor ile Beşiktaş özel maçta karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım Zeki Yıldırım ve Mbilla Atame'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Antalya temsilcisi, ikinci yarıda Ondrej Celustka'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Anderson Talisca ile iki gol bulan Beşiktaş, skoru 3-2'ye getirse de Antalyaspor Ramon Motta'nın kaydettiği golle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.



Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel maça ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı takımda, uzun süreli sakatlığını atlatan Veli Kavlak ile Aras Özbiliz, müsabakaya ikinci yarıda dahil oldu. Talisca'nın attığı gollerde asistleri Babel ve Veli Kavlak yaptı.



Antalyaspor'un yeni transferi Salih Dursun da mücadeleye ilk 11'de başladı. Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeye Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, maçta forma giymedi. Karşılaşma öncesinde yan sahada bireysel antrenman yapan Eto'o, maçın bir bölümünü da saha kenarından izledi.



Antalyaspor'da kaleci Ozan Evrim Özenç, Talisca ile çarpışarak sakatlandı. 24 yaşındaki file bekçisi, oyunu sedyeyle terk etti.



Karşılaşmayı Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk statta takip ederken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman maça gelmedi.