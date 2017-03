Beşiktaş-Olympiakos maçına konuk taraftar alınmayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında yapılacak son 16 turu mücadelesinde, her iki takımın taraftarları deplasman maçlarında yer alamayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak mücadelelerde, her iki takımın taraftarlarının deplasman maçlarına gitmemeleri yönünde karar alındı.



Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 Mart Perşembe günü Yunanistan'da oynanacak karşılaşma öncesi Yunan resmi makamlarınca, UEFA'ya güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan oynanması yönünde talebin iletildiği ve UEFA tarafından her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulduğu belirtilerek, "UEFA'dan gelen bu değerlendirme üzerine Beşiktaş ve Olympiakos kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır." denildi.



Alınan karar doğrultusunda, 9 Mart Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer almayacak. İki takım arasında 16 Mart Perşembe günü Vodafone Arena'da yapılacak karşılaşmada ise Olympiakos taraftarları bulunmayacak.