Beşiktaş-Olympiakos maçına İngiliz hakem

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı rövanş maçında İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver görevlendirildi.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Oliver'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleştirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.