Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci ayağında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla yapacağı maçta, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug görev yapacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci ayağında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla yapacağı maçta, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug görev yapacak.



UEFA'nın açıklamasına göre 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.



Tomislav Pospeh'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Rade Obrenovic ve Dejan Balazic olacak.