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26 Eylül 2017 17:35 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2017 17:37

Beşiktaş - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında bugün Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Beşiktaş - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta başında Beşiktaş Alman ekibi Leipzig'i Vodafone Park'ta konuk edecek.

26 Eylül Salı günü (bugün) saat 21.45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Beşiktaş, Leipzig'i yenerse 6 puana ulaşarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabricio Agosto Ramirez, Gary Medel (Adriano), Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo, Naby Keita, Demme, Sabitzer, Forsberg, Poulsen, Timo Werner

Etiketler: hangi kanaldabeşiktaşsaat kaçtaleipzig


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