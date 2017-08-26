Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Vodafone Park moda merkezinde gerçekleştirilen toplantıda kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Hakan Özköse ve Erdal Karacan da hazır bulundu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, temmuz ayında gerçekleştirilmesi gereken toplantının borsaya yapılacak açıklamalar sebebiyle ağustos sonuna kaldığını belirterek, "Dernek tüzüğünde gerekli değişikliklerin hayata geçirilmesi için ön çalışmaları başlattık." dedi.



Yamantürk, üç kez mazeretsiz divan kurulu toplantısına katılmayanların üyelikten çıkarılmasıyla ilgili olarak da yeni bir çalışma yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Önceki dönemlerde üyelik kaydı silinen üyelerin durumu hakkında hukukçulardan görüş aldık. Buna göre, divan kurulu üyeliği düşen kişilerin geri dönüşünün sağlanabileceği belirtildi. Biz de divan kurulu üyeliği düşmüş 388 değerli üyemizin haklarını iade etmek üzere kendilerine mektup yazdık ve bu kararı uygulamaya koyduk. Ülkemize hizmet etmiş, bir kenarda sessizce duran çok değerli üyelerimiz var. Tüzüğümüzdeki değişikliklerin hayata geçirilmesi için önümüzdeki genel kurul toplantısına kadar gerekli hazırlıkların yapılacağını umut ediyorum."



Tevfik Yamantürk, kulübün sportif anlamda büyük bir başarı seviyesine ulaştığının altını çizerek, "Gerek Türkiye gerekse Avrupa'da başarıyı sürdürmek için yönetimimizin aldığı kararları yürekten destekliyoruz. Kulübümüzün mali yapısının da iyi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Başkanımızın ve yönetimin kurulumuzun alacağı kararlarda onları desteklemek için denetim kurulu ile yakın bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.