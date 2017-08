Beşiktaş kenar süsü olacak bir kulüp değildir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Ortada olan görüntüler, her şey kamuoyunun önünde olan şeyler. Ben de onu ifade ediyorum. Bizi kenar süsü yapmasınlar.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili olarak, "Ortada olan görüntüler, her şey kamuoyunun önünde olan şeyler. Ben de onu ifade ediyorum. Bizi kenar süsü yapmasınlar. Beşiktaş kenar süsü olacak bir kulüp değildir." dedi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Antalya Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği tarafından Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen şampiyonluk balosuna katıldı.



Orman, balo öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 5,5 yıllık başkanlık döneminde ilk defa PFDK'ya sevk edildiğini dile getirerek, "Her şeyin bir ilki varmış. Hayırlısı olsun. Esasında söylediklerimin PFDK'ya sevk edilecek bir durumu yok. Demek ki bir bildikleri var ve sevk ettiler. Biz de gerekli savunmayı yaparız." diye konuştu.



Lens'in imza töreninden sonra "Herhangi bir ceza almam durumunda dünyayı ayağa kaldırırım" dediğinin hatırlatılması üzerine Orman, ceza alması durumunda bakacağını, şimdiden söylemenin bir manasının olmadığını belirtti.



Başkan Orman, basın toplantısında, Atiker Konyasporla yapılan maçtan sonra yaşananların çirkin olduğunu, sahada olan görüntünün bir sporsever olarak hoş olmadığını söylediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kupa Konya'ya yakıştı mı? Yakıştı. Ama sahada olanların, yapılanlar hiç yakışmadı. Oradaki Konya taraftarına da yakışmadı dedim. Şimdi işte, Beşiktaş'dan 50 kişi sahaya girmiş... Kim saymış? Kim, nerede yapmış? Orada sahaya inen 2 bin, 3 bin, 5 bin kişi sayılmamış da, orada bir kişi eline numaratör almış da onları mı saymış? Beşiktaş'ın ceza alması, bir başkasının ceza alması için bir sebep değil. Ama ceza alacak kulübün yanında biz de yanında malzeme olmayalım. Ben Konyaspor ceza alsın demedim. Bize Konyaspor'dan dolayı ceza verirlerse ortalığı ayağa kaldırırım dedim. Lafımın da arkasındayım."



Konyaspor'un yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunması ile ilgili soru üzerine Fikret Orman, Konyaspor ile duygusal bir ilişkilerinin olduğunu aktardı.



Orman, sahaları ve stadı yokken Konya'da maç yaptıklarını hatırlatarak, yeşil beyazlı kulübün başkanı Ahmet Şan'ın da sevdiği bir dostu olduğunu söyledi.



Konyaspor camiasını ve oradaki insanları kırmak istemediğinin altını çizen Orman, "Ama şu anda yapmış oldukları siyasette doğru değil. 'Biz ceza alacağız, Beşiktaş'da onu yaptı' demenin bir manası yok. Ortada olan görüntüler, her şey kamuoyunun önünde olan şeyler. Ben de onu ifade ediyorum. Bizi kenar süsü yapmasınlar. Beşiktaş kenar süsü olacak bir kulüp değildir." değerlendirmesinde bulundu.



KULÜPLER BİRLİĞİ SEÇMELERİ



Kulüpler Birliği Başkanlığına adaylığını koyup koymayacağı yönündeki soru üzerine Orman, şunları kaydetti:



"Beşiktaş Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanlığına aday olmaz. Adaylığını açıklamaz. Burası zaten 18 tane kulübün olduğu bir yer. Kulüplerin çoğunluğunun bir fikri varsa gelir benimle konuşurlar. Ben de böyle bir çoğunluk oluşursa düşünürüm dedim. Ama çıkıp da Beşiktaş Kulüp Başkanı bir adaylık açıklamaz. Başkanın adaylığını açıklayacağı tek yer Beşiktaş Genel Kurulu'dur. Onun için adaylığımı açıklamam söz konusu bile olmaz. Dursun Başkan açıklamış, hayırlısı olsun. Galiba Osmanlıspor Kulübü Başkanı da açıklamış. Ona da hayırlı olsun. Perşembe günü netleşir."



Orman, Talisca'nın transferi konusunda FIFA'ya başvuru yaptıklarını hatırlatarak, bu hafta içinde konunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Talisca konusunda bir sıkıntı olacağını zannetmediğini vurgulayan Orman, "Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sezonunun bitmesine yaklaşık bir ay var." ifadelerini kullandı.





ONLARIN BİZE YAPTIĞINI BİZ ONLARA YAPMAYIZ



Ligin ilk maçında Eto'o'nun transferi konusunda sorun yaşadıkları Antalyaspor ile sahalarında yapacakları maç ile ilgili soru üzerine Orman, kişilerle sorunlarının olabileceğini ancak camialarla sorunlarının olmayacağını söyledi.



Antalyaspor'u temsil edenlerin bugün Ahmet, yarın Mehmet olabileceğini, kişilerin gelip geçtiğini ifade eden Orman, "Antalyaspor Kulübü yönetimi gelip maçını seyredecek. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Onların bize yaptığını biz onlara yapmayız." diye konuştu.



Orman, Inter'in oyuncusu Gary Medel'in iyi bir oyuncu olduğunun altını çizerek, görüşme olup olmadığı yönündeki soruya "Burada olduğuma göre bir görüşme yok." cevabını verdi.