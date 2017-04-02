Beşiktaş kazandı, yeniden arayı açtı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, Vodafone Arena'da Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve ligdeki en yakın takipçisi Medipol Başakşehir arasındaki farkı 5'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kontrol etti.



25. dakikada Hutchinson'ın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Talisca'nın gelişine vuruşunda, top auta gitti.



34. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sağ taraftan gelen ortada Gökhan Gönül'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top, Uğur Çiftçi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Fabricio'nun yüzüne çarpan top kornere çıktı.



45+5. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Soldan Quaresma'nın ortasında Babel, topu altıpas içinde kontrol ettikten sonra müsait durumdaki Oğuzhan Özyakup'un önüne bıraktı. Oğuzhan Özyakup sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kurtardı.



58. dakikada Cenk Tosun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Beşiktaşlı futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Hopf topu kornere çeldi.



61. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlı takımın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Talisca, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0



64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortaladığı topa Marcelo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



70. dakikada Babel'in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Quaresma kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.



74. dakikada Talisca'nın ara pasında kaleci Hopf'la karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un vuruşunda, Hopf topu kornere çeldi.



80. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Marcelo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.



85. dakikada Beşiktaş skoru 3-0'a taşıdı. Babel, orta alana yakın bir noktadan aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlendi. Hollandalı oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti.



Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Cem Hanoğlu



Beşiktaş: Fabricio (Dk. 43 Tolga Zengin), Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 88 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 84 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro (Dk. 46 Muric), Anıl Karaer, Uğur Çiftçi (Dk. 74 Bady), Selçuk Şahin, Khalili, Ring (Dk. 57 Velikonja), Serdar Gürler, Aydın Karabulut



Goller: Dk. 45+5 Oğuzhan Özyakup, Dk. 61 Talisca, Dk. 85 Babel (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 21 Luccas Claro, Dk. 45+5 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Bady (Gençlerbirliği), Dk. 27 Cenk Tosun, Dk. 65 Quaresma (Beşiktaş)