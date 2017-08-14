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14 Ağustos 2017 16:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2017 16:02

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, yeni transfer Şilili Gary Medel takımla ilk kez çalıştı.   

Ligde dün oynanan Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maç yaptı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler: kasımpaşabeşiktaşhazırlık


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