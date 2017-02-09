Beşiktaş, Karabükspor'a konuk oluyor

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.



İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı.



Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.



Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.