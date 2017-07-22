Beşiktaş, İspanya yolcusu

Siyah-beyazlılar, yarın başlayacak İspanya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'de, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık maçlarına İspanya'da devam edecek.



Çin seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde İspanya'nın Marbella şehrine giderek kampa girecek.



Beşiktaş, kamp süresince İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı oynayacak.



Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.



Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçlarının tamamı TSİ 20.00'de başlayacak.



Beşiktaş, İspanya dönüşü, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.



